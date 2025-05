Il Media Day arriverà all’indomani dell’ultima giornata di Serie A. Qualora Inter e Napoli dovessero chiudere la stagione a pari punti, lo spareggio decisivo per l’accesso in Champions potrebbe disputarsi proprio domenica 25 maggio, con gli impegni dell’ultimo turno di campionato programmati per mercoledì o giovedì della settimana precedente.

Sarà quindi un’occasione per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi per raccontare alla stampa il percorso e le sensazioni in vista del confronto con il PSG. Dopo il Media Day, la squadra si concentrerà in due giorni di lavoro a porte chiuse ad Appiano, prima della partenza per la Germania e l’ingresso nel clima della finalissima.