Sabato 31 maggio si disputa la finale di Champions League tra PSG e Inter a Monaco di Baviera, con calcio d’inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW e in chiaro su TV8. Sky Sport svela il palinsesto che accompagnerà fino al fischio d'inizio. "Sky Sport 24 sarà in onda direttamente dall’Allianz Arena, con la conduzione di Roberta Noè e i collegamenti degli inviati. News e aggiornamenti costanti, con particolare attenzione alla rifinitura in campo dei nerazzurri e dei parigini".