PSG, Luis Enrique: “Neymar in Arabia Saudita accontenta tutti. Lo ringrazio perché…”

"Penso che il trasferimento di Neymar in Arabia sia una decisione che faccia contenti tutti. Io vorrei ringraziarlo per il comportamento che ha avuto fin da quando sono arrivato. È un giocatore di classe mondiale e gli auguro il meglio per il prosieguo di carriera". Alla vigilia della partita di campionato sul campo del Tolosa, il tecnico del Psg Luis Enrique commenta l'affare andato in porto nel giorno di Ferragosto, ovvero il passaggio, a titolo definitivo, di O Ney all'Al Hilal.