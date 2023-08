Zenga: “Mercato Inter condizionato da Lukaku, mancano circa 30 gol. Ma la vera forza è…”

Dopo il Napoli viene la sua Inter?

«L’anno scorso è arrivata la Lazio, che ha fatto un ottimo mercato, nonostante Milinkovic venduto, e che soprattutto è al terzo anno di Sarri. Il suo calcio ha attecchito e germogliato, quest’anno potrebbe dare grandi frutti. E attenti anche alla Roma, ha preso ottimi giocatori spendendo poco, credo siano stati molto bravi. Se arriva anche Zapata, può essere la vera sorpresa».

Come giudica il mercato dell’Inter?

«È stato condizionato da Lukaku, che veniva dato quasi per scontato e che non ha avuto un comportamento lineare con Marotta e Ausilio. Da lì in poi è stato tutto un rincorrere e alla fine, rispetto all’anno scorso, all’attacco dell’Inter senza Dzeko e Lukaku manca una trentina di gol».

Pensa anche lei che ad Appiano, sul piano dei portieri, il passo indietro sia considerevole?

«Anche su Onana c’erano molte perplessità. L’obiettivo era quello di prendere un esperto come Sommer e un giovane rampante come Trubin, che però non è stato possibile ingaggiare. Tecnicamente, però credo che Audero possa fare il portiere in una grande squadra. La vera forza dell’Inter è a centrocampo: nessuno ha tanta varietà e alternative quante Simone».

