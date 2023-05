Psg, paura per Sergio Rico: cade da cavallo e finisce in ospedale. “Situazione preoccupante”

Il portiere del Psg si è ferito in modo grave in una caduta da cavallo mentre si trovava in Andalusia

Gianni Pampinella Redattore

Dalla festa alla paura. Il portiere del Psg, Sergio Rico, si è ferito in modo grave in una caduta da cavallo mentre si trovava in Andalusia. Lo spagnolo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Siviglia e le sue condizioni sarebbero preoccupanti.