Il PSG ‘rinuncia’ a Kang In Lee: il giocatore vuole evitare 21 mesi di servizio militare

Quando il PSG ha ingaggiato Kang In Lee per 22 milioni di euro, sapeva già che questo mese di settembre sarebbe stato atipico per entrambi. E ora, come conferma 'Le Parisien', il club francese alla fine ha lasciato partire il giocatore per i Giochi Asiatici che inizieranno il 23 settembre. L'idea è quella di evitare i 21 mesi di servizio militare obbligatorio che esistono in Corea del Sud, ma potrebbe non bastare.