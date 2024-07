Potrebbe terminare dopo appena un anno l'avventura di Milan Skriniar al Psg. Secondo quanto riporta Sports Zone, il club parigino vuole vendere l'ex difensore dell'Inter dopo un anno non semplice per lui. Nonostante il desiderio del Psg di puntare su altri profili più tecnici, lo slovacco vuole restare nel club e lottare per il suo posto.