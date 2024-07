Discorso che fondamentalmente potrebbe valere anche per Zielinski, che dopo i primi lodevoli 45' con la maglia dell'Inter dovrà alzare i giri del motore, anche perché là in mezzo, con un Mkhitaryan ripartito fortissimo, si deve andare sempre al massimo per avere la possibilità di giocare. Inzaghi sostanzialmente, come avvenuto la scorsa stagione, vuole iniziare col piede sull'acceleratore, per questo pretende dai suoi immediato spirito di sacrificio, abnegazione e voglia di riconfermarsi".