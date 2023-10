Pulisic: “Gol col Genoa? Non ho toccato col braccio, giusto convalidarlo”

Nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic, esterno del Milan, ha parlato così del suo gol contro il Genoa che ha scatenato mille polemiche a causa del precedente tocco di braccio: "Quelle situazioni sono sempre snervanti, poi dopo un po’ inizi a essere pessimista e pensi che arriverà un epilogo negativo. Questa volta è andata bene. A mio avviso comunque è stata una decisione giusta. Ho controllato il pallone con il petto ed è scivolato sull’ascella, ma non l’ho colpito con il braccio. Da regolamento non è fallo. Quando ho segnato non ho nemmeno pensato che ci potessero essere problemi, alla fine è stato giusto convalidare il gol".