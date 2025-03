"Da quando si è passati ai tre punti per ben 21 volte lo scudetto l'ha vinto la squadra con la migliore difesa e per questo bisognerà essere bravi a non prendere gol. Molto passa dai gol di Retegui e Lookman ma molto passa anche dalla difesa. Se si guarda al calendario delle due dirette concorrenti che si affronteranno domenica, dall'uscita dell'Atalanta dalla CL ha giocato solo tre partite di campionato inclusa quella con i nerazzurri, l'Inter giocherà domenica la sesta partita. Il doppio. Dopo l'eliminazione dalla CL, potendosi allenare tutta la settimana, ci eravamo detti di come rifiorendo da un punto di vista fisico l'Atalanta potesse dire la sua per il campionato e che poteva tornare in lotta per lo scudetto. Molti giocatori come Ederson e De Roon, tra i più spremuti, hanno ritrovato la forma migliore. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti".