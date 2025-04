"Buone notizie da Casteldebole per Vincenzo Italiano: tutti a disposizione nell’allenamento di ieri, eccezion fatta per Calabria, Casale, Ferguson e Skorupski. Contro l’Inter mancheranno almeno due, se non tre, dei titolarissimi rossoblù. Ma gli acciaccati stringono i denti e si sono allenati tutti: il che significa che il tecnico ha discrete chance di schierare un Bologna quasi del tutto identico a quello più che competitivo che ha sfiorato la vittoria con il Napoli, seconda forza del campionato. Con un Castro in più davanti, e non è un dettaglio, e con uno Skorupski in meno".