Finale Qatar 2022, le quote: Francia favorita sull’Argentina, Messi sfida Mbappé

Si chiude domani il Mondiale in Qatar: si prospetta tanto equilibrio, per i bookmakers la scelta non è facile

Fabio Alampi

Due successi a testa nella più importante rassegna intercontinentale per le Nazionali rendono Argentina e Francia due tra le selezioni più vincenti di sempre. Ai sudamericani il successo manca dal 1986, mentre i Bleus sono i campioni in carica uscenti, a seguito del successo in Russia nel 2018. Percorsi diversi, stessa fame, tanti volti protagonisti, su tutti i due fenomeni del calcio internazionale, Lionel Messi e Kylian Mbappé, la vecchia e la nuova generazione a confronto. Chi solleverà il trofeo al cielo? Ecco le previsioni dei bookies.

Gara all'insegna dell'equilibrio? - I ragazzi di Scaloni arrivano al confronto decisivo dopo un percorso in crescendo, iniziato dal clamoroso tonfo contro l'Arabia Saudita e proseguito con prestazioni sempre più convincenti, ultima la travolgente vittoria contro la Croazia. Nonostante questo, secondo Betclic, la squadra di Deschamps è comunque la candidata numero uno per la vittoria nei tempi regolamentari, con quota 2.75, leggermente più bassa di quella dell'Albiceleste, a 2.84 (2.80 per Sisal). Il pareggio è invece dato a 3.08. Per Betclic, la strategia e l'attesa potrebbero infatti vincere sullo spettacolo e l'ipotesi di un match con poche reti è una concreta possibilità, con l'Under 2.5 a 1.56, contro il 2.38 dell'Over 2.5.

Nel 2018 fu goleada - A mettere "in discussione" quest'ultimo pronostico c'è però il precedente dello scorso Campionato delmondo, quando francesi e argentini si trovarono contro agli ottavi di finale. Allora, Mbappé e compagni si imposero per 4-3, un risultato che oggi, per Betclic, rasenta i confini dell'impensabile, con quota 250.00.

Chi sarà l'uomo della finale? - L'abbondanza di campioni che calcheranno il terreno di gioco dell'incontro più importante di questa competizione rende difficile indovinare l'identità di colui che metterà la sua firma sulle pagine di storia. Su tutti, i più attesi sono certamente Lionel Messi e Kylian Mbappé, compagni di squadra al PSG e ora rivali per la gloria: per Betclic, le loro quote gol sono entrambe a 2.75. Per l'Argentina, occhio a Julián Álvarez, reduce dalla doppietta in semifinale, la cui rete è valutata 3.50. Chance anche per il nerazzurro Lautaro Martínez, pronto a sbloccarsi su azione nella serata più importante, con quota gol Betclic a 3.25. Per i francesi, occasioni importanti anche per Antoine Griezmann, già a segno nella finale del 2018, e per Olivier Giroud: il gol di "Grizou" è quotato a 5.00, mentre per il milanista la quota è indicata a 3.75.

(Ufficio Stampa Betclic)

(NOTA: le quote possono variare dopo l’emissione di questo comunicato)