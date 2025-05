Il capitano dell'Inter è tra i convocati del ct Scaloni per le partite che si giocheranno il 6 e l'11 giugno

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 in vista delle partite contro Cile (6 giugno) e Colombia (11 giugno). Tra i giocatori chiamati a disputare le prossime due gare con la maglia della Nazionale c'è anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, impegnato oggi nella finale di Monaco e poi al Mondiale per Club che inizierà il 15 giugno negli States.