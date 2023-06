Quaresma: “La finale tra City e Inter non mi ha reso felice. Se ci fosse stato…”

Intervistato da Fanatik, Ricardo Quaresma è tornato sulla finale di Champions League tra Manchester City- Inter . "L'organizzazione in Champions League è fantastica. La UEFA ha organizzato una festa oltre la perfezione. Ma il calcio giocato in campo nella finale tra Manchester City e Inter non mi ha reso felice. Sostengo che se Şenol Güneş (tecnico del Besiktas, ndr) fosse stato in finale di Champions, avrebbe giocato con un sistema molto al di sopra del calcio giocato da Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Penso che questo calcio non fosse adatto alla partita finale. Ma la festa e il finale sono stati fantastici, i fan sono stati fantastici".

L'ex nerazzurro ha parlato anche del suo futuro: "Non ho lasciato il calcio. Mi sto preparando lavorando da solo. Io sono forte. Credo in me stesso. È passato il momento in cui non mi sentivo bene con la mia vita calcistica. Ma non ho intenzione di smettere. Ho lavorato un sacco. Perché il calcio è uno sport che richiede pratica. Come si suol dire, "i cavalli muoiono in piedi". Sono in piedi, ma non morirò".