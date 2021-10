Quaresma: “All’Inter ero debole. Mou? Grande allenatore, ma certe cose fanno male”

Ricardo Quaresma ritorna sulla sua esperienza all'Inter nell'intervista rilasciata al canale 'Sic', durante la trasmissione 'Julia'

"All'Inter non ero più molto giovane, ma sono successe cose che non sarebbero dovute accadere. Fanno male perché ti aspetti una cosa e ne succede un'altra, e quando hai una persona come punto di riferimento e poi finisci per accorgerti che non è quello che pensavi".