Il Questore di Milano ha parlato oggi nella conferenza stampa convocata dopo gli arresti per l’omicidio Boiocchi

"Questa indagine credo che abbia segnato un punto di non ritorno: il tifo a Milano sta cambiando e questi provvedimenti si inseriscono in questa strada". Così il questore di Milano Bruno Megale, intervenendo alla conferenza stampa sugli arresti per l'omicidio dello storico capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi.