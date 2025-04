Giornata Mondiale autismo, “Quiet Room” all’interno dello stadio San Siro

Per il match casalingo contro l’Udinese grazie ad una iniziativa nerazzurra la Skylounge di Pirelli si è trasformata per accogliere una delegazione di ragazzi della Fondazione Italiana Autismo

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, l'Inter ha realizzato per la prima volta una "Quiet Room" all'interno dello stadio San Siro, uno spazio di accoglienza pensato per le persone nello spettro autistico. È quanto si apprende da una nota del club nerazzurro.