Il centrocampista offensivo nerazzurro, classe 2005, è stato selezionato per i prossimi impegni della vinotinto

Grande soddisfazione per Daniele Quieto: il giovane centrocampista offensivo dell'Inter, classe 2005, ha ricevuto la prima convocazione dalla Nazionale del Venezuela, e sarà a disposizione del ct Fernando Batista per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Bolivia e Uruguay, in programma rispettivamente il 5 e il 10 settembre.