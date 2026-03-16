C'è grande attesa per quello che si dirà domani durante Open Var. Focus naturalmente su Inter-Atalanta

Gianni Pampinella Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 13:46)

C'è grande attesa per quello che si dirà domani durante Open Var. Focus naturalmente su Inter-Atalanta dove Manganiello e il Var sono finiti al centro delle polemiche per almeno tre episodi controversi: il fallo su Dumfries in occasione del gol della Dea, il fallo di Scalvini su Frattesi e quello di Edersn su Dumfries.

Di sicuro verrà certificato l’errore di valutazione di Manganiello in merito al contatto Scalvini-Frattesi. "Secondo i vertici AIA, l’arbitro avrebbe dovuto fischiare in campo perché, negli ultimi anni, interventi simili hanno sempre portato al rigore. Essendo una valutazione in dinamica di gioco, Gariglio, primo Var, verrà considerato meno colpevole del collega in campo, fattispecie che lascia ulteriormente perplessa l’Inter. Per quanto riguarda invece il contatto Sulemana-Dumfries, i vertici arbitrali diranno che era legittimo lasciar proseguire l’azione".

"Di fatto confermeranno l’ovvio, decretando una volta per tutte il totale fallimento dell’esperimento-Open Var, ormai diventato uno scaricabarile sull’arbitro in errore. Perché poi, la settimana seguente, la tiritera continua. Il contraddittorio non esiste e anche per questo motivo l’Inter si è trincerata nel silenzio".

"La rabbia nerazzurra non nasce per il «non fischio» sul contatto Scalvini-Frattesi, bensì dal tocco di mano di Ricci in area nel finale del derby che ha ricevuto lo stesso singolare trattamento: niente fischio in campo da parte di Doveri e nessun richiamo da parte del Var, nemmeno per una revisione. In quel caso, i vertici dell’Aia avevano giudicato corretto l’operato dell’arbitro, ma l’Inter non ha percepito coerenza con episodi del passato. In effetti...".

(Libero)