Le parole dell'agente e madre del giocatore francese dopo le voci su un possibile ritorno in bianconero del figlio

In agosto si era parlato di contatti avuti dall'Inter con Adrien Rabiot che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Un interesse che però non è andato oltre. Nelle scorse ore invece si è parlato anche di un possibile ritorno del francese alla Juventus e ne avevano chiesto conto all'ex compagno del figlio ai tempi del PSG, Thiago Motta, che aveva chiuso le porte al ritorno del giocatore, aveva risposto: «Non mi ha chiamato, gli auguro il meglio».