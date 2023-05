Il Secolo XIX – Cessione Sampdoria, si fa avanti Radrizzani: la proposta ufficiale

"Wrm Group di Raffaele Mincione e Andrea Radrizzani hanno presentato nei giorni scorsi nero su bianco la loro prima proposta, non vincolante, all’advisor PwC. Entrambe non hanno fatto centro per differenti motivi, ma seppur in “zona Cesarini” hanno modificato lo scenario. Accendendo una competizione con Barnaba, fino a qualche giorno fa l’unico ad avere compiuto mosse ufficiali per rilevare la Sampdoria, cinque proposte condizionate, tutte respinte e che avrebbero anzi per i profili non in linea di alcuni loro contenuti creato qualche attrito con il Trust e le banche creditrici", spiega il quotidiano ligure che spiega come quella di Radrizzani sia una proposta di interesse, per cercare di salvare la Samp in Serie B ed evitare la mannaia del 30 maggio.