Bologna-Inter, Handanovic si riprende il posto. Sfumano le chance per Radu

Il capitano dell'Inter è risultato negativo al tampone e ora spera di poter essere presente alla ripresa del campionato col Bologna

Samir Handanovic è risultato negativo al tampone. Il portiere dell'Inter ora dovrà sostenere la visita per l'idoneità sportiva prima di poter riprendere ad allenarsi insieme al resto della squadra. Buone notizia per Conte che spera così di riavere il capitano già per la sfida con il Bologna del prossimo 3 aprile.