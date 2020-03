Inter, Radu rientra alla base: fondamentale per la lista UEFA, nella prossima stagione…

Ionut Radu è pronto per tornare alla base: il portiere rumeno, prodotto del settore giovanile dell’Inter, nella prossima stagione torerà a vestire la maglia nerazzurra dopo i prestiti all’Avellino, al Genoa e al Parma. Il suo rientro a Milano sarà fondamentale anche per la compilazione della lista UEFA, come sottolinea Tuttosport: “In lista Uefa, dopo l’addio a gennaio di Dimarco, prestato al Verona, c’è il solo Biraghi prodotto nel giovanile e nella prossima stagione (sempre che l’esterno venga acquistato dalla Fiorentina), un altro slot verrebbe occupato da Radu, destinato a tornare alla base. Al gruppo va aggiunto Esposito che, forte dei suoi 18 anni, resterà in lista B, ma – a meno di acquisti di giocatori dal curriculum nerazzurro nel vivaio – resteranno due slot vuoti“.