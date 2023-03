Auxerre, tifosi felici di Radu. Il tecnico Pelissier: “Dopo due allenamenti sentivamo…”

Sta andando nel migliore dei modi l'avventura di Andrei Radu con l'Auxerre. Arrivato in Francia a gennaio, il portiere di proprietà dell'Inter si è messo subito in mostra per la sua bravura tra i pali. "Alcuni tifosi dell'Auxerre erano spaventati quando hanno visto in rete quell'errore contro il Bologna. Oggi il portiere deve sorridere e i tifosi del club francese sono felici di averlo qui", sottolinea l'Equipe.