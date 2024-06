Il prossimo 8 giugno si svolgerà a Salerno, presso lo Stadio Arechi, il raduno di Operazione Nostalgia, al quale Fútbol Emotion parteciperà come partner ufficiale e a cui FCInter1908.it sarà presente. In questa occasione, Operazione Nostalgia riporterà in campo alcuni dei migliori giocatori della storia del calcio italiano come tra gli altri Roberto Baggio, Totti, Zanetti, Trezeguet, D.Milito, Di Natale, Barzagli, Ventola.