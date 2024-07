L'aggiornamento sul possibile ritorno in Serie A dell'ex numero 90 dell'Inter dopo l'esperienza anche con la Roma

Romelu Lukaku torna in Italia con la terza maglia diversa? La possibilità sarebbe anche piuttosto concreta, ma rimane subordinata al futuro di Osimhen. Perché Antonio Conte lo accoglierebbe volentieri a Napoli in caso di partenza del nigeriano, che al momento però non ha ancora fatto le valigie. Del futuro del belga ha parlato Ciro Venerato negli studi di Rai Sport: