Rambaudi: “Lazio-Inter? Ieri due assenze pesanti per i biancocelesti”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha commentato il pesante risultato ottenuto dall'Inter in casa della Lazio ieri sera. Queste le sue considerazioni: "Il timore era relativo alla reazione a certi eventi; queste partite devi anche essere pronto a disputarle. Ci sta un incidente di percorso. Queste sfide ti devono far crescere. Come ha detto il mister, la squadra si è disunita. Perdere Gila, che interpreta bene quel calcio lì, complica sicuramente le cose. Ora però non bisogna piangersi addosso. Il 6-0 è pesante, ma hai perso, punto, si deve guardare avanti e pensare a quello che può dare questa partita".