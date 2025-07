Rami choc contro Yamal: “Non lo sopporto più. Fanc** è fastidioso”

In Francia sono state riprese da siti e quotidiani sportivi le parole di Adil Rami, ex giocatore del Milan, contro la stella del Barcellona (fresco fresco di rinnovo milionario, Lamine Yamal). Il francese si è scagliato contro il giovane giocatore blaugrana parlando in diretta sul suo canale Twitch: «Sono due mesi che, umanamente parlando, non lo sopporto più. Non me ne frega un ca**o di quelli che non sono contenti di ciò che dico, tipo i tifosi del Barcellona, i tifosi di Lamine Yamal...».