Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha detto la sua sulle polemiche scoppiate per l'intervento di Gigio Donnarumma ai danni di Musial nel corso di Psg-Bayern Monaco, quarto di finale del Mondiale per Club.

"Ha avuto purtroppo questo grave infortunio ma non credo si possa imputare qualcosa a Donnarumma. Non c'era assolutamente voglia di far male. Non è colpa di nessuno, è qualcosa che può accadere. Neuer ha detto certe cose perché è il compagno di squadra".