Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere ha parlato della complessa trattativa tra Atalanta e Inter per l'attaccante

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato della complessa trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman . "Decide chi ha il cartellino. A volte è difficile però esprimersi, dovremmo sapere cosa si sono detti. Hai fatto bene, l'Atalanta ti ha dato l'opportunità di diventare un giocatore importante, è l'Atalanta che deve decidere".

"E' uno importante lì, che deve molto all'Atalanta, credo che sia il club a decidere. Io quando ero alla Cremonese firmai in bianco il rinnovo per dare più potere al club nelle trattative, e poi andai alla Juventus. Lo feci per un senso di riconoscenza nei confronti del club".