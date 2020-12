Ranieri: “Cos’è successo con Candreva? Cose nostre, gli ho dato una pausa di riflessione”

“La sento la vittoria della squadra, che ha lottato come l’anno scorso che si è voluta salvare come l’anno scorso. Sapendo che in campo si sbaglia ma si aiuta. Candreva? Era una vittoria che volevamo fortemente, erano troppe partite che giocavamo bene e poi niente, questi tre punti ci servivano. A Candreva ho dato una pausa di riflessione, vediamo. Cos’era successo? Sono cose nostre, so che è vicinissimo alla squadra”.

Intervenuto a Sky Sport, l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato così della vittoria contro il Verona e dell’esclusione di Candreva per scelta tecnica.