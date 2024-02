Paolo Ziliani ha dedicato una riflessione dettagliata alle diverse interpretazioni arbitrali di episodi identici. In fondo, non si è dovuto neanche attendere molto da quel famoso rigore dato per il contatto tra Sommer e Nzola . Decisione che Ziliani definisce senza mezzi termini "pagliacciata". "Concedere il rigore alla Fiorentina per punire l’imprudenza di Sommer era stata insomma un’eresia: addirittura inquietante considerando che alla domanda dell’arbitro Aureliano su Sommer: “Ha toccato prima il pallone?”, l’addetto VAR Marini stravolgendo le realtà gli aveva risposto: “Praticamente no: cioè, lo sfioricchia”. Sommer aveva invece colpito in pieno il pallone che era schizzato alle spalle di Nzola: le immagini erano chiare, inequivocabili e sotto gli occhi di tutti", ricorda il giornalista sportivo.

In Roma-Inter, tre giorni fa, "stessa storia, stesso Var" o meglio "diverso Var". Il contatto tra Rui Patricio e Pavard non solo non porta al rigore ma decreta un calcio di punizione in favore dei giallorossi. Ziliani prosegue nella sua attenta analisi: "L’addetto VAR Mazzoleni non fa una piega: non fa come Marini con Aureliano a Firenze, Pavard si è preso un pugno in faccia da Rui Patricio? Se lo tenga. Giusto così, essendo arrivato tardi sul pallone, aggiungo io: e però ci avevano appena detto che un portiere che colpisce il pallone senza accertarsi di non colpire un avversario commette fallo di “imprudenza”. Meritevole di calcio di rigore. E allora?". Ma veniamo ai fatti più recenti, a Juventus-Udinese. Il portiere dell'Udinese Okoye esce di pugno, colpisce il pallone e subito dopo la faccia di Milik, che stramazza a terra. "Succede che l’arbitro Abisso fa proseguire l’azione e che dalla sala VAR di Lissone tutti tacciano e nessuno lo richiami al riesame dell’azione. Ma questo non è niente. Sapete chi sono i due addetti VAR che stanno assistendo Abisso in Juventus-Udinese? Beh, sedetevi e fate un bel respiro: sono Marini, cioè l’addetto VAR di Fiorentina-Inter, quella di Sommer-Nzola, e Aureliano, l’arbitro di Fiorentina-Inter richiamato al VAR da Marini per decretare il rigore contro l’Inter", informa Ziliani.