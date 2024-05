Ranieri: “Ultima impresa sempre la più bella. Sul mio futuro vi dico che…”

Quando si è acceso il fuoco? Io ai ragazzi avevo detto che avessero bisogno di una scossa. In allenamento si andava forte, in partita meno, io per questo avevo detto che sarei andato via. Loro erano convinti di salvarsi con me, in allenamento non ho mai potuto dire nulla. Lì mi hanno sorpreso e per questo sono rimasto. Di solito stanno sempre zitti in quelle occasioni, loro si sono ribellati e mi hanno detto di restare tutti assieme. Io gli ho detto di svegliarsi in quel momento. Loro hanno sempre dato tutto, anche quando abbiamo preso tanti gol. Ci sono partite così, ma non perché la squadra era stanca. La volontà di fare bene c'è sempre stata in ogni gara. L'entusiasmo è sempre la mia molla, è ancora di più del primo giorno (sorride, ndr)".