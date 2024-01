"Ci dispiace tanto per come è andata stasera, siamo rammaricati però abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto tutto ciò che il mister ci ha chiesto, purtroppo siamo mancati negli ultimi metri. Va bene così, ci concentreremo di più per la sfida col Lecce di venerdì, andiamo avanti. 1 punto in 3 partite? Per stare sopra in classifica dobbiamo vincere di più, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo soddisfatti ma contano i punti. Thuram e Lautaro? Una delle coppie più forti d'Europa, non servo io a dirlo. Ci siamo comportati bene dietro, a loro basta lasciare un centimetro e ti puniscono. Rigore con Bastoni? Il contatto c'è stato ma sta all'arbitro decidere se fischiare rigore o no. C'è tanto rammarico, anche un punto sarebbe stato tanta roba, contro l'Inter far punti non è mai facile, andiamo avanti e pensiamo al Lecce"