UFFICIALE / L’Italia avrà cinque squadre nella prossima Champions

L'Italia ha così, con la Roma che ha battuto il Milan ai quarti, tre squadre ancora a rappresentarla in Europa e possono ancora aggiungere punti al ranking. In questo momento il punteggio della nostra Nazione è di 19.429 punti. Segue la Germania con 17.642 punti che ha tre squadre in Europa. L'Inghilterra di squadre in Europa ne ha solo due ed è terza con 17.250 punti.