L'Inter continua a scalare le classifiche del ranking Uefa grazie ai risultati che sta ottenendo in Europa. Messo dietro anche il Psg

Il percorso europeo dell'Inter sta dando grandi soddisfazioni. In campo e fuori. Oltre all'introito economico che sta generando il cammino in Champions dei nerazzurri, c'è un'altra classifica che la squadra di Inzaghi sta scalando. Si tratta del ranking Uefa per club.