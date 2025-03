In studio a Pressing su Mediaset, l’ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter a Bergamo

“Allungo decisivo per lo scudetto non credo, ma una risposta importante. Andare a Bergamo contro una squadra che mette in difficoltà tutte e strappare 3 punti è un segnale molto importante. L’Inter ha il calendario più lungo, è ancora tutto aperto, con l’Atalanta leggermente più lontana. Ma le partite sono ancora tante.