Intervenuto negli studi di SportMediaset, Andrea Ranocchia, ex difensore, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro la Lazio in Coppa Italia: "L'Inter, come dico sempre, ha due squadre: le seconde linee, se non al pari, sono molto vicine ai titolari. Quindi deve puntare ad arrivare in fondo a tutto e ha dimostrato di poterlo fare.