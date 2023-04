Ranocchia: “Io allenatore? Tornare ora nel calcio mi peserebbe. Negli anni…”

Andrea Ranocchia non sembra aver intenzione di rientrare nel mondo del calcio. Almeno per il momento, l'ormai ex difensore ha voglia di concentrarsi su altro. Studia inglese, sta per iniziare a dilettarsi col padel e si gode la famiglia. Poi, chissà. Lo ha raccontato lui stesso, nel corso dell'intervista concessa per il sito di LeoVegas.