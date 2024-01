Ranocchia: “Lautaro, crescita esponenziale. Percorso Inzaghi importante, Pavard…”

"Inzaghi viene da un percorso con l'Inter importante, ha giocatori maturi, esperti e sono pronti per affrontare queste partite. Pavard è un giocatore abituato a vincere, ha portato la sua esperienza all'Inter. Si è integrato molto bene col gruppo e con l'ambiente. La Lazio crea tanto, non sarà facile per l'Inter. Lautaro è cresciuto in maniera esponenziale, la fascia l'ha responsabilizzato molto. L'ho incontrato poco tempo fa, l'ho trovato solido e che sa quali sono le sue responsabilità, è un'arma incredibile per questa Inter. E' un trascinatore