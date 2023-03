Ranocchia: “Lavoro Spalletti all’Inter sottovalutato. Per lui andrei anche in guerra”

«Per una questione cronologica e di durata del rapporto professionale, con l’attuale tecnico del Milan ho potuto legare meno. Anche perché arrivò all’Inter quando io avevo già la testa al mercato. Tanto che dopo poco andai in prestito all’Hull City, in Premier. Ma gli ho fatto i complimenti per lo scudetto e lui mi ha scritto dopo il mio ritiro. Certo, con Spalletti ci sentiamo più spesso».

«Per me no. Quello che conta è il lato umano, se e come ti vengono spiegate le esclusioni. Con Luciano giocai di più anche perché nelle situazioni disperate mi schierava da attaccante...».

A Spalletti la lega anche il famoso episodio del tifoso aggredito verbalmente durante il ritiro di Brunico perché la stava contestando.

«L’aggressione andò vicina all’essere anche fisica, per poco non gli dava due schiaffi...(ride, ndr.). E’ stata la prima volta che un allenatore ha preso le mie difese in quel modo. Un episodio che non dimenticherò mai, che mi ha aiutato in un percorso di rinascita che però avevo già intrapreso da solo. Il suo lavoro all’Inter è stato parecchio sottovalutato. Per Spalletti andrei anche in guerra».