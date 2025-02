"Non credo che lascerà strascichi, dopo le sconfitte l'Inter è sempre ripartita. Primo tempo bella partita, nel secondo sono mancati di intensità. A livello fisico ci sono giocatori che non stanno benissimo, Calha è uno di questi, dopo l'infortunio sta facendo fatica a ritrovare la forma. La partita è stata aperta, la Juve brava a concretizzare. Non credo cambi molto nel percorso dell'Inter, più importante per la Juve che un problema per l'Inter che rimane lì.