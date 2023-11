Morto a 28 anni Raphael Dwamena, attaccante dell’Egnatia: il cordoglio dell’Inter

I media albanesi - riporta l'ANSA - ricordano che per Dwamena si sarebbe trattato del terzo malore in campo, dopo quelli in Austria col Linz e in Spagna con il Real Saragozza. Per questo dal 2018 con l'ausilio di un defibrillatore; nonostante i precedenti, il giovane attaccante avrebbe però, sempre secondo alcuni media albanesi, deciso di togliere l'apparecchio - simile a quello impiegato dall'ex Inter Eriksen per poter continuare a giocare in Premier League - perché lo riteneva la vera causa del suo malessere.