Lecce, Piccoli: “Pestone? Nessuno se n’è accorto e nessuno del Milan ha protestato”

"Del pestone non se n'è accorto nessuno, non ho visto giocatori del Milan protestare, non pensavo di aver fatto fallo, dalla telecamera ho visto che sfioro il piede. Dispiace buttare tre punti per un contatto così lieve, però anche il pareggio è importante. Appena ho stoppato ho tirato d'istinto, mi era uscito bel gol. Non mi ero per niente accorto del tocco con il difensore avversario".