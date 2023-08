Inter-Egnatia, disattenzioni “inaccettabili”. Ma Inzaghi è convinto: tutti pronti per il Monza

Le disattenzioni in difesa e le difficoltà nel concretizzare le occasioni in attacco nell'ultima amichevole contro l'Egnatia hanno riacceso la spia d'allarme

Le disattenzioni in difesa e le difficoltà nel concretizzare le occasioni in attacco nell'ultima amichevole contro l'Egnatia hanno riacceso la spia d'allarme in casa Inter rispetto a due problemi irrisolti della scorsa stagione. Inzaghi e la dirigenza, però, sono convinti: certi errori in campionato non saranno ripetuti. Scrive la Gazzetta dello Sport: