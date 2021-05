Raspadori: “Eto’o il mio idolo, mi innamorai per un motivo. E un po’ mi ci rivedo”

"Nel corso di un'ampia intervista concessa a SportWeek, Giacomo Raspadori ha confermato la propria fede interist

"Chi è stato il mio idolo? Eto'o. Avevo 10 anni, era l'Inter del Triplete, mi innamorai. Eto'o mi piaceva perché in campo era un leader silenzioso: non parlava tanto, in campo non faceva scenate, ma trascinava i compagni con l'esempio. Un po' mi ci rivedo: anche a me piace dimostrare con i fatti di esserci ogni minuto della partita. A San Siro sono andato una volta con papà, per Inter-Palermo. Avevo fatto il provino con loro e mi diedero due biglietti in regalo".