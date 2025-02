Rastelli: “Lukaku non è più quello dell’Inter. Oggi fa quel che può”

"Entrambi stanno dando un grande contributo alle loro squadre. Si è parlato tanto di Lukaku, in particolare del Lukaku degli anni all’Inter. Ma sbagliamo a pensare a quel Lukaku, perché gli anni passano per tutti. Oggi, lui fa quello che è in grado di fare. Antonio Conte lo ha capito e lo sta utilizzando al meglio, senza chiedergli di attaccare la profondità per 50-60 metri come qualche anno fa.