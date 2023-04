Ravanelli: “All’Inter c’è qualcosa che stona: l’errore grande è stato in estate quando…”

Intervenuto a Pressing in onda su Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha analizzato così il momento dell'Inter dopo il KO contro il Monza: "L'Inter è a due facce però i problemi sono più profondi, ci sono cose che facciamo fatica a capire. Ho vissuto gli spogliatoi, ci sono problematiche che non vengono fuori. C'è qualcosa che stona e non torna nell'Inter. Uno degli errori fatti dall'Inter è che lo scorso anno, quando non è stato vinto il campionato, si è focalizzato sull'essere arrivati secondi per l'assenza di Lukaku"