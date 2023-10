Ravanelli: “Inter atomica. Lautaro vero capitano di questa squadra. Lukaku sembrava…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha analizzato l'inizio di stagione dell'Inter. "Mi sta impressionando per come gioca, è una squadra anche rabbiosa. Ha avuto un inizio talmente folgorante che come accaduto con il Bologna dopo tredici minuti sei sopra di due gol. Poi nella ripresa contro il Benfica non ho mai visto l’Inter giocare così bene, il Benfica non è mai uscito dalla sua metà campo".