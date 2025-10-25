Intervenuto ai microfoni di Dribbling, Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante esclude la Juve dalla lotta per il titolo. "Milan e Inter si contenderanno lo scudetto fino alla fine. Sono convinto che Chivu stia facendo un gran lavoro, Allegri gode di tutta la mia stima perché è uno dei maggiori talenti che abbiamo in Italia".