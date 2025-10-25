fcinter1908 ultimora Ravanelli: “Milan e Inter si contenderanno lo scudetto. Sono convinto che Chivu…”

Ravanelli: “Milan e Inter si contenderanno lo scudetto. Sono convinto che Chivu…”

Intervenuto ai microfoni di Dribbling, Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta scudetto
Intervenuto ai microfoni di Dribbling, Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante esclude la Juve dalla lotta per il titolo. "Milan e Inter si contenderanno lo scudetto fino alla fine. Sono convinto che Chivu stia facendo un gran lavoro, Allegri gode di tutta la mia stima perché è uno dei maggiori talenti che abbiamo in Italia".

"Alla Juventus serve tempo, ad oggi non è in grado di competere con squadre come Napoli, Inter e Milan. Bisogna dare la possibilità a Comolli e a tutti i dirigenti di lavorare serenamente. Per la lotta allo scudetto credo ci vorrà qualche anno. Ho conosciuto Comolli e mi ha dato l’impressione di avere quella competenza necessaria per far crescere il club".

(Areanapoli.it)

 

