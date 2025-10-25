Intervenuto ai microfoni di Dribbling, Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante esclude la Juve dalla lotta per il titolo. "Milan e Inter si contenderanno lo scudetto fino alla fine. Sono convinto che Chivu stia facendo un gran lavoro, Allegri gode di tutta la mia stima perché è uno dei maggiori talenti che abbiamo in Italia".
Intervenuto ai microfoni di Dribbling, Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta scudetto
"Alla Juventus serve tempo, ad oggi non è in grado di competere con squadre come Napoli, Inter e Milan. Bisogna dare la possibilità a Comolli e a tutti i dirigenti di lavorare serenamente. Per la lotta allo scudetto credo ci vorrà qualche anno. Ho conosciuto Comolli e mi ha dato l’impressione di avere quella competenza necessaria per far crescere il club".
(Areanapoli.it)
